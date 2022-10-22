Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада после очередного массированного обстрела украинских городов. Он в очередной раз акцентировал внимание общественности, союзников и партнеров на необходимости предоставления нашей стране систем противовоздушной обороны. Глава МИД подчеркнул, что в вопросе усиления обороноспособности Украины не должно быть ни минуты промедления. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter.

По его словам, российские оккупационные войска умышленно атакуют критически важную гражданскую инфраструктуру. Кулеба подчеркнул, что ПВО спасает жизни украинцев, поэтому Запад не должен медлить с предоставлением нашей стране дополнительной защиты.

"Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", – сообщил Кулеба.

Отметим, что результатом работы украинской противовоздушной обороны утром 22 октября стала ликвидация 18 вражеских крылатых ракет. По словам министра обороны Алексея Резникова, силы противовоздушной обороны Украины уже сбивают около 60% ракет, выпущенных вражеской российской армией по мирным украинским городам. Что касается иранских дронов-камикадзе, то эффективность ПВО еще больше.

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