Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что политика страны по строительству газопровода «Северный поток 2» внесла вклад в развязывание войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию Welt.

"Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток 2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", - говорится в его сообщении.

Немецкий министр добавил, что видит структурные параллели в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году.

«Мы имеем дело с диктаторами, выдвигающими территориальные претензии и рассчитывающими на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей», – отметил Бушман.

По его мнению, политикой примирения ничего нельзя достичь, потому что «диктатор воспринимает это только как приглашение». Он также упомянул, что Россия уже проводила масштабные операции по дестабилизации в странах Балтии.

"В случае нападения на наших партнеров по НАТО мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств по помощи НАТО", - подчеркнул немецкий министр.

Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.