В российской Перми в очередной раз произошел пожар и взрыв на пороховом заводе, на котором в три смены производят боеприпасы для оккупантов.

На заводе, производящем заряды реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и комплексов ПВО, произошел пожар со взрывом.

Пока подтверждено, что погибли два человека, еще один работник получил ранения. Кроме этого, под завалами, вероятно, находятся еще четверо россиян.

Российские СМИ сообщают, что вспыхнул корпус с производством пластмасс на площади 20 квадратных метров. На место происшествия выехали пожарные. Огонь уже одолели.

Добавим, это уже не первое ЧП на этом заводе за время полномасштабной войны. 1 мая на территории Пермского порохового завода прогремел сильный взрыв, тогда погибли два человека, третий оказался в реанимации.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на другом военном предприятии рф. 10 октября на АО «6 Арсенал» в ярославской деревне Бурмакино началось возгорание в цехе по разборке боеприпасов, когда там проводились работы по утилизации ракеты для ПЗРК «C-300».

Во время разборки ракеты произошел непроизвольный запуск маршевого двигателя — в результате один из работников погиб, еще двое получили ранения и госпитализированы.

Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.