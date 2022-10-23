СБУ задержала президента промышленного гиганта Мотор Сич Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на рф.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы.

Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

▪️ ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для россии.

Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

▪️ Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

▪️ КА-52 «Аллигатор»

▪️ Ми-28Н «Ночной охотник»

Установлено, что образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками.

Для обхода установленных ограничений на торговлю с рф организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

Однако после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

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