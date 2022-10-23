В временно оккупированном Херсоне местные предприниматели в ожидании возвращения Украины массово перестали принимать рубли на заправках.
Российские пропагандисты жалуются, что на заправках и аптеках местные предприниматели требуют оплату только в гривнах, информирует 24 канал.
В то же время, ряд компаний в Херсоне начал отказываться принимать российские рубли.
Пропагандистские медиа пишут, что сотрудники одной из заправок, работающей под брендом крымской АЗС, заявили, что такое требование поступило к ним от руководителей.
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Российский рубль тоже не хотят менять, а курс, которым обменивают украинскую гривну на рынке, вырос в соотношении 1х2. Кроме того, из-за нехватки горючего во временно оккупированном Херсоне закрываются АЗС.
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