Родители из Энергодара и окрестных сел, которые отправили своих детей «на отдых» в Краснодарский край россии по приглашению оккупантов, стали получать тревожные сообщения.

По информации городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, оккупанты поставили родителей перед фактом, что дети «задерживаются на отдых в россии на неопределенный срок», приказали передать теплые вещи и «успокоили», что дети будут ходить там в школу.

"К сожалению, произошло именно то, вероятность чего мы предполагали. Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одна часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий", — рассказал Орлов.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что оккупанты задумали захватить Бахмут до конца октября.

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