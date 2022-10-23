За вероятную корректировку ракетных обстрелов по Яворивскому международному военному полигону перед судом предстал бывший работник КГБ – 72-летний львовянин.

По информации СБУ , мужчина передавал врагам информацию о местоположениях Вооруженных Сил Украины и их вооружении. После чего собраны данные, а именно – точные локации с пометками на карте, он посылал куратору через специально скрытый чат в телеграмм-канале.

"Мой товарищ попросил для своих знакомых. И все. Где я собираю грибы – я ему выслал", – говорит подозреваемый.

А этим якобы товарищем называет уроженца Львова, бывшего депутата Крымского парламента, сейчас проживающего на территории временно оккупированного полуострова. Сам обвиняемый говорит: с российскими спецслужбами, мол, не сотрудничает.

Напомним, 13 марта 2022 года российские оккупанты ракетами обстреляли военный полигон в Старичах, в результате чего более 60 человек погибли, еще более 160 ранены. Впрочем, адвокат отмечает: мол, его клиент посылал не карты, а схемы. И не видит никакой причинно-следственной связи между материалами и последствиями обстрелов.

Подозрение в государственной измене экструднику КГБ сообщили еще в июне. Тогда же избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За преступление предусмотрено более 10 лет тюрьмы. Рассмотрение дела было перенесено на 17 ноября.

Напомним, оккупанты могут открыть второй фронт.

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