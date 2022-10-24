Об этом рассказал лучший друг погибшего - командир добровольческого формирования № 4 112-й бригады территориальной обороны города Киева Всеволод Терентьев изданию "Факты и комментарии".
По его словам, Алексей после 24 февраля вошел в добровольческое формирование «Свобода», занимался волонтерской деятельностью и планировал мобилизоваться.
Всего полгода назад у него родился ребенок.
В тот день, рассказал собеседник журналистов, Щербина приехал на своем автомобиле с купленными продуктами домой, в один из жилых кварталов на проспекте Глушкова, 9д, где проживал вместе с семьей. Он не смог припарковаться, поскольку Lexus перекрыл ему проезд.
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«Сделал замечание оппонентам – предварительно известно, что это два спортсмена и бизнесмен из Днепра, старший среди них. Началась словесная перепалка и небольшая потасовка. При этом Алексей был одет в военную форму, поэтому обидчики видели, что перед ними защитник», - рассказал друг Щербины.
После того как потасовка закончилась, Алексей что-то крикнул им вслед. Тогда эта троица пошла к машине за оружием – раздались выстрелы.
Одна из пуль попала в живот. По словам друга Щербины, вероятно, он умер вследствие внутреннего кровотечения.
«Кто бы что ни говорил, что мой друг на кого-то там нападал, но почему-то он лежал у водительского сиденья своего автомобиля, который находился в стороне. Так что нападавшие первыми спровоцировали конфликт», - рассказал друг погибшего.
Очевидцы трагедии быстро вызвали полицию, что позволило оперативно задержать злоумышленников, бросивших военного умирать. В их автомобиле обнаружили целый арсенал оружия. Никакого раскаяния в совершенном задержанные не проявили.
У Алексея осталась жена, новорожденная дочь, мать, сестра и дочь Ева от первого брака.
Отец Щербины, тоже военный, умер 40 дней назад.
Напомним, украинцев предупредили об очень сложном периоде – "нам надо это выдержать".
Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.
Также Politeka.net писала, что ВСУ нанесли удар по иранским инструкторам.