Об этом рассказал лучший друг погибшего - командир добровольческого формирования № 4 112-й бригады территориальной обороны города Киева Всеволод Терентьев изданию "Факты и комментарии".

По его словам, Алексей после 24 февраля вошел в добровольческое формирование «Свобода», занимался волонтерской деятельностью и планировал мобилизоваться.

Всего полгода назад у него родился ребенок.

В тот день, рассказал собеседник журналистов, Щербина приехал на своем автомобиле с купленными продуктами домой, в один из жилых кварталов на проспекте Глушкова, 9д, где проживал вместе с семьей. Он не смог припарковаться, поскольку Lexus перекрыл ему проезд.

«Сделал замечание оппонентам – предварительно известно, что это два спортсмена и бизнесмен из Днепра, старший среди них. Началась словесная перепалка и небольшая потасовка. При этом Алексей был одет в военную форму, поэтому обидчики видели, что перед ними защитник», - рассказал друг Щербины.

После того как потасовка закончилась, Алексей что-то крикнул им вслед. Тогда эта троица пошла к машине за оружием – раздались выстрелы.

Одна из пуль попала в живот. По словам друга Щербины, вероятно, он умер вследствие внутреннего кровотечения.

«Кто бы что ни говорил, что мой друг на кого-то там нападал, но почему-то он лежал у водительского сиденья своего автомобиля, который находился в стороне. Так что нападавшие первыми спровоцировали конфликт», - рассказал друг погибшего.

Очевидцы трагедии быстро вызвали полицию, что позволило оперативно задержать злоумышленников, бросивших военного умирать. В их автомобиле обнаружили целый арсенал оружия. Никакого раскаяния в совершенном задержанные не проявили.

У Алексея осталась жена, новорожденная дочь, мать, сестра и дочь Ева от первого брака.

Отец Щербины, тоже военный, умер 40 дней назад.

Напомним, украинцев предупредили об очень сложном периоде – "нам надо это выдержать".

Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.

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