В последнее время о турецких беспилотниках «Байрактарах» практически ничего не слышно в медиапространстве, появились разговоры, что якобы оккупанты преуспели в их уничтожении.

Однако, как оказалось, информационная тишина о работе «Байрактаров» спланированная.

«Все хорошо с "Байрактарами". Андрей Ермак не зря ездил на завод в Турцию месяц назад. Все хорошо с "Байрактарами", просто мы их не выпячиваем. Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: "Байрактары" победили, "Байрактары" то, "Байрактары" это», - сообщил Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным, добавив, что эта тема просто перестала педалироваться.

В такой «тишине» заинтересована как Украина, так и Турция, которая помогает в организации обмена пленными.

Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

Максимальная дальность управления — до 150 км.

Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.

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