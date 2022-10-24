Однако, как оказалось, информационная тишина о работе «Байрактаров» спланированная.
«Все хорошо с "Байрактарами". Андрей Ермак не зря ездил на завод в Турцию месяц назад. Все хорошо с "Байрактарами", просто мы их не выпячиваем. Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: "Байрактары" победили, "Байрактары" то, "Байрактары" это», - сообщил Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным, добавив, что эта тема просто перестала педалироваться.
В такой «тишине» заинтересована как Украина, так и Турция, которая помогает в организации обмена пленными.
Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.
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Максимальная дальность управления — до 150 км.
Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.
Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.
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