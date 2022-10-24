Самая главная цель оккупантов - посеять у украинцев панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне и для этого они используют главное оружие террора - панику и ужас.

Для достижения цели они пытаются нанести серьезные потери энергетическому сектору, а также пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар – рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» .

«Ну и вообще, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму – это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет», – объяснил Буданов.

Он также обратил внимание на изменение тактики россиян – весь предыдущий период оккупанты в основном били по военным объектам, реже – по гражданским.

«А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. Это еще раз подтверждает мое утверждение, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы достижения своей цели», - подчеркнул Буданов.

Кроме того, отметил руководитель разведки, даже само название иранского дрона "Shahed-136" – это проявление любви россиян к символизму, поэтому они даже символ террора используют.

Напомним, куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно.

Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.

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