Об этом напомнил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» .
«Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет», - подчеркнул Буданов, добавив, что россияне сейчас перебрасывают туда некоторое количество подразделений, но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту – это разные вещи.
По словам Буданова, нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок и завезли в Беларусь не многие тысячи россиян, как рассказывают, а около 3200 человек.
«Рассказывать можно что угодно. Но они без тяжелой техники. Напротив, Белоруссия всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. То есть физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они», – добавил Буданов.
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Отвечая на вопрос об угрозе нового наступления на Киев, Буданов объяснил, что теоретически это будет возможно, но не сейчас.
«Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет», – сказал Буданов.
Руководитель разведки также спрогнозировал, что террор дронами-камикадзе может длиться еще долго.
Напомним, россияне сменили тактику.
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