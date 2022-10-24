История с атакой белорусов на Украину в украинских медиа появляется постоянно, примерно раз в полтора месяца.

Об этом напомнил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» .

«Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет», - подчеркнул Буданов, добавив, что россияне сейчас перебрасывают туда некоторое количество подразделений, но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту – это разные вещи.

По словам Буданова, нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок и завезли в Беларусь не многие тысячи россиян, как рассказывают, а около 3200 человек.

«Рассказывать можно что угодно. Но они без тяжелой техники. Напротив, Белоруссия всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. То есть физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они», – добавил Буданов.

Отвечая на вопрос об угрозе нового наступления на Киев, Буданов объяснил, что теоретически это будет возможно, но не сейчас.

«Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет», – сказал Буданов.

Руководитель разведки также спрогнозировал, что террор дронами-камикадзе может длиться еще долго.

Напомним, россияне сменили тактику.

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