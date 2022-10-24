Об этом заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковник Юрий Максимов в интервью ТСН.
Так, по словам полковника, рейды во время которых нарушителям комендантского часа раздают повестки продолжатся.
"Это совместные действия полиции с подразделениями охраны наших центров комплектования с целью соблюдения гражданами требований комендантского часа. Когда состоялся первый рейд, мы поняли, что много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности", - пояснил Максимов.
Также полковник отметил, что вручение повесток в магазинах, торговых центрах, на блокпостах – это законно, ведь запретов на место вручения нет. В законодательстве, подчеркнул Максимов, не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу либо на работе, либо в месте отдыха.
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«Закон говорит об уведомлениях путем вручения повестки. Все», – отметил собеседник журналистов.
По его словам, существует необходимость в доукомплектовании, поэтому он считает, что мобилизация будет продолжаться - это необходимость.
«Пока мы воюем – должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли», - говорит полковник.
Максимив предупредил, что «повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть военнообязанным».
Напомним, ранее Алексей Арестович предупредил, что украинцев может ожидать новая волна мобилизации.
По его словам, если Россия мобилизует миллион людей и хотя бы половину перебросит в Украину, потребуется усиление мобилизации.
Также сообщалось, следует ли ожидать наступления из Беларуси в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.