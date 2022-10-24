Вокруг Херсона оккупанты развернули информационную операцию с манипуляцией, улицы города готовят к обороне.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

Так, по его словам, оккупанты выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые туда завезли.

«Вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и потому подобное. То есть создают иллюзию того, что все пропало», – рассказал Буданов.

А вместе с тем оккупанты заводят новые военные подразделения и готовят улицы Херсона к обороне. Враг понимает, что если ВСУ возьмут под контроль хотя бы каховскую дамбу, им нужно будет принимать очень быстрое решение, говорит Буданов.

По его словам, оккупантам придется либо очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в ситуации, похожей на ту, в которой оказались украинские подразделения в Маруполе.

«И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне», - сказал руководитель разведки, подчеркнув, что оккупанты из Херсона не убегают.

Также Буданов предположил, что до конца года ВСУ могут освободить Херсон.

Добавим, между тем стало известно, что оккупанты вывезли из Херсона памятник Суворову.

Напомним, в Украине продолжится мобилизация.

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