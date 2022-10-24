Герой Украины Богуслаев незаконно продавал двигатели России даже во время вторжения, СБУ опубликовало сенсационные записи.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, опубликованы аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич», подтверждающие его сотрудничество с врагом.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», - говорится в сообщении.

Таким образом, Богуслаев фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

При этом, отмечают в СБУ, он оправдывал нападение России и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск. А также размышлял о «нацистах» в Украине.

"Обнимаю, дорогой", - дружественно говорит Богуслаев, прощаясь с экс-гендиректором "Росверетол" Мотренко.

Напомним, на днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из работников авиапредприятия и объявили им о подозрениях.

По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Получившуюся продукцию враг использовал для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан"; КО-52 "Аллигатор"; Ми-28Н "Ночной охотник".

Более того, соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину – это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов украинскими защитниками.

«Ради наживы люди готовы на все независимо, кто он по национальности», «А чего всяким чмоням Героя Украины дают?», «Предатель, сколько таких еще ходит по стране», «по Украине таких ватных агентов тысячи ходят и они еще много дел натворят, пока их поймают», «Как противно! Как можно быть таким уродом? Пожизненное должно быть этому «герою»!!! И ад после его ничтожной бесславной жизни», "Наконец-то, пусть сидит предатель",- комментируют задержание Богуслаева пользователи соцсетей.

❗️СБУ затримала президента промислового гіганта Мотор Січ за підозрою у роботі на рф



Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



➡️ https://t.co/tkSwUVlPcs pic.twitter.com/wLDyELWZBs — СБ України (@ServiceSsu) October 23, 2022

Напомним, в Украине продолжится мобилизация.

Также сообщалось, будет ли враг готов в ближайшее время атаковать из Беларуси.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.