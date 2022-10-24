Об этом, какк пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
«Тяжелейшие бои, траншейная война Первой Мировой отдыхает. Локальное кратное превосходство противника в артиллерии и живой силе, «Ахмат», «Вагнер», мобилизованные з/к. И тем не менее, наши не просто выстояли - отбросили противника. Прошли вперёд», - сообщил Арестович.
Напомним, ранее появилась неподвтержденная официальными лицами информация, что ВСУ отбросили вагнеровцев на 2 км от асфальтного завода.
Также в Сети появилось видео, записанное украинским защитником на улицах Бахмута.
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«Приветствие из Бахмута! Друзья, знакомые постоянно звонят - пишут, что там в Бахмуте? Докладываю: Бахмут - наш. Местные ходят. В городе одни наши», - заверил военный, добавив, что оккупанты продолжают лезть и умирать.
Тела врагов, по его словам, никто не забирает.
«Забирают только "важных". Бахмут контролируется нашими славными козаками. Все будет Украина!" - заверил военный.
Ранее сообщалось, что ситуация Бахмуте Донецкой области настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.
Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам Бахмута, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.
В свою очередь эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что вагнеровцы проседают в боевых качествах.
"Зеки, которых Пригожин набрал в свою ЧВК, уступают в подготовке бывшим военным, которых ранее туда брали. Сейчас бывшие военные в рф подпадают под "частичную мобилизацию". И, соответственно у "Вагнера" проблема с подготовленными кадрами. Пригожин думал, что из зека получится хороший вояка, но просчитался", - подчеркнул Киричевский.
Напомним, Бахмут - одно из немногих мест в Украине, где сейчас российские силы атакуют, а не обороняются. По сообщениям британской разведки, наступление ведется силами наемников "Вагнера".
Из 80 тысяч жителей в городе осталось около 10 тысяч.
Напомним, оккупанты стягивают в Херсон новые силы.
Также сообщалось, будет ли враг готов в ближайшее время атаковать из Беларуси.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.