«Под Бахмутом с нашей стороны воюют боги, а не люди, не смотря ни на что они не просто выстояли – а отбросили противника».

Об этом, какк пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Тяжелейшие бои, траншейная война Первой Мировой отдыхает. Локальное кратное превосходство противника в артиллерии и живой силе, «Ахмат», «Вагнер», мобилизованные з/к. И тем не менее, наши не просто выстояли - отбросили противника. Прошли вперёд», - сообщил Арестович.

Напомним, ранее появилась неподвтержденная официальными лицами информация, что ВСУ отбросили вагнеровцев на 2 км от асфальтного завода.

Также в Сети появилось видео, записанное украинским защитником на улицах Бахмута.

«Приветствие из Бахмута! Друзья, знакомые постоянно звонят - пишут, что там в Бахмуте? Докладываю: Бахмут - наш. Местные ходят. В городе одни наши», - заверил военный, добавив, что оккупанты продолжают лезть и умирать.

Тела врагов, по его словам, никто не забирает.

«Забирают только "важных". Бахмут контролируется нашими славными козаками. Все будет Украина!" - заверил военный.

Ранее сообщалось, что ситуация Бахмуте Донецкой области настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам Бахмута, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.

В свою очередь эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что вагнеровцы проседают в боевых качествах.

"Зеки, которых Пригожин набрал в свою ЧВК, уступают в подготовке бывшим военным, которых ранее туда брали. Сейчас бывшие военные в рф подпадают под "частичную мобилизацию". И, соответственно у "Вагнера" проблема с подготовленными кадрами. Пригожин думал, что из зека получится хороший вояка, но просчитался", - подчеркнул Киричевский.

Напомним, Бахмут - одно из немногих мест в Украине, где сейчас российские силы атакуют, а не обороняются. По сообщениям британской разведки, наступление ведется силами наемников "Вагнера".

Из 80 тысяч жителей в городе осталось около 10 тысяч.

Напомним, оккупанты стягивают в Херсон новые силы.

Также сообщалось, будет ли враг готов в ближайшее время атаковать из Беларуси.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.