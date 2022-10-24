В россии супруга мобилизованного из тюменского отряда "Ермак" получила выплаты в размере 2 рубля 26 копеек.
Как передает Сибирь.Реалии, жительница также подтвердила, что ее мужа с другими мобилизованными бросили без еды и оборудования в лесах под Энергоградом.
"Нет палаток, нет буржуек, нет еды, кушают остатки того, что брали с собой. Спят в спальнике на голой земле. Нет возможности высушить вещи. Все болеют, у многих уже, возможно, пневмония, так как постоянный мокрый и тяжёлый кашель!", – рассказала она.
Жительница утверждает, что ее муж по специализации артиллерист, но попал в пехоту, а танкистов ставят в снайперы.
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"В снайпера поставили полуслепого –12 на один глаз. За две недели обучения не научили ничему. У них нет ничего, кроме автомата. На весь батальон выдан один квадрокоптер, которым никто не умеет управлять", – добавила она.
"Пусть радуется, что еще не должна осталась"; "А если бы ей начислили 200 тысяч, все нормально, муж, отец не нужен?; "Сколько стоил , столько и получила"; "Настало время ваты получать награды от своей любимой власти. Ох получат, ох покушают"; "В принципе правильно оценили", - пишут пользователи Твиттер.
Напомним, украинцев предупредили об очень сложном периоде – "нам надо это выдержать".
Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.
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