После обмена 21 сентября кум Владимира Путина нардеп от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в россии.

Об этом стало известно из интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова «Украинской правде».

«С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его привезли в Москву», – сообщил Буданов.

По словам руководителя украинской разведки, Медведчука действительно сначала привезли в Анкару, но «по финалу» он оказался в Москве.

«Я знаю, что у него было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические», - уточнил Буданов.

Напомним, ранее стало известно, что соратник Медведчук, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, подозревается в государственной измене.

Сейчас его разыскивают правоохранители. Уже было проведено более 10 обысков в местах, где мог проживать политик.

Кузьмина подозревают в распространении пропаганды, вредившей Украине.

"Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину, Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", - говорилось в сообщении ДБР.

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