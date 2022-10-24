Боксер Василий Ломаченко объяснил, почему бросил Украину во время войны.
О сделанном выборе двукратный олимпийский чемпион рассказал в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko .
«Когда ситуация в Украине начала меняться, я понимал, что уже здесь ничем не помогу, что я здесь не нужен, потому что у нас дела пошли гораздо лучше.
Теперь имею большую мотивацию. Она больше, чем перед поединком с Теофимо Лопесом. Я верю, если Бог дал мне еще один шанс, то я им воспользуюсь", - сказал Василий.
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Также украинец заявил, что в случае его победы над Джейноном Ортисом он, возможно, снова получит шанс провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.
На счету Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.
Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.
Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.
Также Politeka.net писала, что ВСУ нанесли удар по иранским инструкторам.