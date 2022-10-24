Боксер Василий Ломаченко объяснил, почему бросил Украину во время войны.

О сделанном выборе двукратный олимпийский чемпион рассказал в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko .

«Когда ситуация в Украине начала меняться, я понимал, что уже здесь ничем не помогу, что я здесь не нужен, потому что у нас дела пошли гораздо лучше.

Теперь имею большую мотивацию. Она больше, чем перед поединком с Теофимо Лопесом. Я верю, если Бог дал мне еще один шанс, то я им воспользуюсь", - сказал Василий.

Также украинец заявил, что в случае его победы над Джейноном Ортисом он, возможно, снова получит шанс провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Напомним, стали известны обстоятельства убийства молодого военного посреди дня в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что экс-разведчик рассказал о переломе в войне.

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