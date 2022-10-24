СБУ задержала приспешника рф, который наводил вражеские ракеты по Ровно.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила пособника спецслужб россии в ходе отработки приграничных регионов на северо-западе Украины. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.
Кроме того, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал рф совершить ракетный удар по городу.
Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных в рф.
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По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный тг-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.
В настоящее время он взят под стражу и сообщен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.
Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.