СБУ задержала приспешника рф, который наводил вражеские ракеты по Ровно.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила пособника спецслужб россии в ходе отработки приграничных регионов на северо-западе Украины. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.

Кроме того, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал рф совершить ракетный удар по городу.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных в рф.

По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный тг-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

В настоящее время он взят под стражу и сообщен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, иранские дроны-камикадзе создали для Украины еще одну серьезную проблему.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о возможной мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыта главная цель бомбежок украинских электростанций.