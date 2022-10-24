Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время 5-го германо-украинского экономического форума.

Глава германского правительства отметил, что Берлин уже передал Киеву современную систему ПВО Iris-T.

"Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время", - заявил он, добавив, что "вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину, пока это необходимо".

Также Шольц подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне украинцев и будет поддерживать с политической, финансовой, гуманитарной и экономической точки зрения.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T уже интегрирован в систему противовоздушной обороны Украины. То, что эта система уже на Украине, стало известно 12 октября. В целом Украина должна получить четыре таких системы. Ранее ожидалось, что остальные системы поступят в следующем году.





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