Ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне в начале "специальной военной операции", они не достигли.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. А это, опять же, мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, который смотрит телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое там село. Это катастрофа", – отметил Буданов.

Руководитель разведки добавил, что оккупанты обыгрывают это разными словами, например, "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей", но все же все понимают.

По словам Буданова, в ближайшее время россияне будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и попытаются хоть как-нибудь продвинуться в Донецкой области.

"Ничего нового не появится. Все как есть, так будет. Постепенно мы будем понемногу двигаться вперед, они будут понемногу терять. Где-то продолжат наносить удары своими "Шахедами" и меньшим количеством ракет, потому что не так много их осталось", - рассказал Буданов, отвечая на вопрос, к чему готовиться украинцам в ближайшие месяцы.

Из-за погодных условий на поле боя уже почти не работает колесная техника – только гусеничная. Из-за более или менее теплой зимы, предупреждает Буданов, почва будет вязкой и ситуация лишь усложнится с началом сплошных дождей.

Напомним, наемники "Вагнера" ​​получили мощный отпор от ВСУ, Пригожин просчитался.

Также сообщалось, что в Украине продолжится мобилизация – кто получит повестки.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стягивают в Херсон новые силы.