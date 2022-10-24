Российское отделение Международного комитета Красного Креста собирает средства в поддержку семей мобилизованных россиян, отправляемых на захватническую войну в Украину и убийства украинцев.

Об этом сообщила представитель руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна в Телеграмме.

"Между тем, российский Красный Крест собирает деньги для семей мобилизованных россиян, которых отправили убивать украинцев", - отметила она.

Заривна опубликовала скриншот страницы российского МККК, где опубликовано соответствующее объявление о сборе «в рамках акции #мывместе».

Как сообщалось, ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак потребовал Международного комитета Красного Креста до 17 октября направить свою миссию в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где содержат украинских военнопленных.

Однако уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 17 октября заявил, что представители Международного комитета Красного Креста не приехали на линию разграничения, где их ждала делегация Украины.

По его словам, если Россия мобилизует миллион людей и хотя бы половину перебросит в Украину, потребуется усиление мобилизации.

Также сообщалось, следует ли ожидать наступления из Беларуси в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.