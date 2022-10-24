Женщина оправдывала действия россиян и призвала их "освободить город". За такие действия ее приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Днепровский апелляционный суд поддержал позицию Донецкой областной прокуратуры и назначил реальное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества жители г. Мариуполя, которая признана виновной в отрицании вооруженной агрессии рф против Украины", - говорится в сообщении.

Об этом сообщают на странице Донецкой областной прокуратуры.

По информации прокуроров, в марте 2022 года женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в хранилище, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов.

В дальнейшем, во время эвакуации из Мариуполя, злоумышленница, находясь на российском блокпоста, прославляла захватчиков и просила их «скорее освободить город».

Суд первой инстанции назначил женщине наказание в виде испытательного срока. Однако прокуратура решила оспорить решение.

Напомним, из-за иранских дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.

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