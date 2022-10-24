По представлению СБУ суд взял президента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаева под стражу.

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО «Мотор Сич» в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

Кроме президента «Мотор Сичи», аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Досудебное расследование продолжается. СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению других участников противоправной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

Ранее СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

По его словам, если Россия мобилизует миллион людей и хотя бы половину перебросит в Украину, потребуется усиление мобилизации.

Также сообщалось, следует ли ожидать наступления из Беларуси в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сменили тактику.