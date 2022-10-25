Это район вблизи белорусско-украинской границы.Пострадавшая железнодорожная линия вела в белорусскую Гомельскую область, пишет «Радио Свобода».
Власти Брянской области подтвердили взрыв. Известно, что он произошел на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка в результате срабатывания взрывного устройства.
Пострадавших нет.
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В результате инцидента повреждены железнодорожные пути, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Добавим, тем временем в Беларуси при проезде воинских эшелонов, ЖД охраняют ОМОН и военнослужащие. Об этом сообщает мониториинговая группа «Беларускі Гаюн».
Посты охраны организуют под ЖД-мостами и на переездах во время движения воинских эшелонов. «Охранники» вооружены автоматами, а порой и подствольными гранатомётами.
Причин усиления, как отмечают аналитики, может быть несколько: попытка помешать фиксировать движение эшелонов, в том числе, с российской военной техникой. Либо же опасение диверсий со стороны «рельсовых партизан».
Напомним, ранее сообщалось о падении самолета на жилой дом в российском Иркутске.
Ранее российский военный самолет рухнул на жилой квартал в Ейске.
Кроме того, Politeka.net писала о перепоолохе в Беларуси из-за повесток.