Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, ослабление россии так же повлечет за собой ослабление Ирана, что выгодно обеим странам.
«К февралю российское руководство зайдёт в последний тупик, который само и создало. Будет ясно, что мобилизация в РФ не принесла желаемого результата. Последняя карта не сыграла. И пойдет обратный эффект от желаемого», - описал ход событий в недалеком будущем Арестович.
Кроме того, влияние россии в мире существенно уменьшится, в том числе и на ближнем Востоке.
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«Кто заполнит этот вакуум? Будет ли Израиль участвовать в ослаблении Ирана, что может привести к падению режима? Будет ли Израиль в победившей антипутинской коалиции? Ответ за Израилем», - отметил советник Офиса президента.
Арестович также подчеркнул, что Украине и Израилю нужно закрыть разногласия, в которых не в последнюю очередь заинтересованы россия и Иран.
Напомним, в Минонбороны Израиля резко отменили разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что наемники "Вагнера" получили мощный отпор от ВСУ, Пригожин просчитался.
Кроме того, Politeka.net писала, что задумали оккупанты в Херсоне и усдастся ли ВСУ освободить город до конца года.