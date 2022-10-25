Речь идет о селах Кармазиновка, Мясожаровка и Невское (Луганская область), а также о селе Новосадово (Донецкая область).
«Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов», - подчеркунли в Генштабе.
Добавим, также стало известно, что 24 октября, около 21.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит уже третий третий за сутки российский вертолет Ка-52.
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Напомним, также сообщалось о крупном просчете Пригожина, который решил, что из зеков можно сделать хороших вояк.
ВСУ дали мощный отпор «вагнеровцам» в районе Бахмута.
Также сообщалось о взрыве на российской железной дороге - сработало взрывное устройство.
Кроме того, Politeka.net писала, что российское руководство зайдет в последний тупик - назван месяц, когда это случится.