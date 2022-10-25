Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, из Ирана в Россию прибывают новые группы советников по применению беспилотников.

«Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, вс рф начинает использовать снаряжение иранского производства», - сообщили в Генштабе.

Так, известно, что в ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства «Milad» (Иран). В настоящее время, отмечает Генштаб, иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области.

Кроме того, выяснилось, что власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи вс рф в боевом применении нового типа БпЛА – «Arash-2» и иранских ракет класса «земля-земля».

«Их поставки планируется начать уже в ближайшее время», - отметили в Генштабе, добавив, что в это время из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа «Shahed-136» и «Mohajer- 6».

Arash-2 имеют дальность применения до 2000 км. Одной из основных его задач является подавление систем ПВО. По данным ГУР, дроны "Arash-2" и ракеты класса "земля-земля" могут прибыть в Россию уже в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что его страна обеспокоена сближением России и Ирана.

"Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать... поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать", — заявил Премьер-министр Израиля.

В свою очередь, в Офисе президента Украины высказались, что Украине и Израилю нужно начать новую страницу отношений, настроенную на новый баланс сил в мире.

«Израиль как основной союзник Запада на Ближнем Востоке длительно избегает помощи Украине. Но сегодня у нас общий враг – Иран», - заявил советник ОП Алексей Арестович.

Также сообщалось о взрыве на железной дороге.

Кроме того, Politeka.net писала, какие еще населенные пункты теперь под контролем ВСУ.