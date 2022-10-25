Об этом, как пишет Politeka.net, в традиционном разговоре с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Украины.
По словам Арестовича, потери среди мобилизованных есть, однако они еще недостаточно велики, чтобы спровоцировать в россии какой-то всплеск.
"Чтобы оно начало бить по мозгам, нужно еще месяц-два", – уверен Арестович.
Также представитель ОП отметил, что сложно сосчитать потери среди мобилизованных.
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«В общем на фронте – 500-600 человек мы выводим из строя. Но это не все ликвидированные, среди них раненные. Выходит так, что Россия за сутки теряет одну батальонно-тактическую группу. Соотношение потерь Украины и России 1 к 6", - объяснил Арестович.
Тем временем мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупантам опять неспокойно на Мелитопольщине.
«Минувшая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста», – рассказал Федоров утром 25 октября.
Также мэр Мелитополя выразил надежду, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники.
Напомним, Иран решил помогать россии не только дронами и ракетами.
Также сообщалось, что в России взорвали железную дорогу.
Кроме того, Politeka.net писала, какой будет тактика россиян в ближайшее время.