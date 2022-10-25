Потери среди мобилизованных еще недостаточны, чтобы это почувствовали граждане России.

Об этом, как пишет Politeka.net, в традиционном разговоре с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Украины.

По словам Арестовича, потери среди мобилизованных есть, однако они еще недостаточно велики, чтобы спровоцировать в россии какой-то всплеск.

"Чтобы оно начало бить по мозгам, нужно еще месяц-два", – уверен Арестович.

Также представитель ОП отметил, что сложно сосчитать потери среди мобилизованных.

«В общем на фронте – 500-600 человек мы выводим из строя. Но это не все ликвидированные, среди них раненные. Выходит так, что Россия за сутки теряет одну батальонно-тактическую группу. Соотношение потерь Украины и России 1 к 6", - объяснил Арестович.

Тем временем мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупантам опять неспокойно на Мелитопольщине.

«Минувшая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста», – рассказал Федоров утром 25 октября.

Также мэр Мелитополя выразил надежду, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники.

Напомним, Иран решил помогать россии не только дронами и ракетами.

Также сообщалось, что в России взорвали железную дорогу.

Кроме того, Politeka.net писала, какой будет тактика россиян в ближайшее время.