По предварительным данным, в результате удара были ликвидированы 40 оккупантов, более 60 получили ранения.

Как оказалось, кадыровцы устроили себе логово в одной из школ.

«В итоге, после 4 ракетных ударов из Himars было уничтожено и ранено большое количество тиктокеров. Изначально считалось, что ликвидировано около 40 кадыровцев. Данные из открытых источников показывают, что убитых более 100, а раненных значительно больше и сколько еще под завалами пока не понятно», - сообщил бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

Также экс-нардеп отметил, на кадрах, появившихся в Сетии после ударов ЗСУ, можно увидеть кадыровцев, которым удалось выжить.

«Украина не Россия, тут все жёстко и приехавшие убивать украинцев сами дохнут. А в следующий раз выжившим так не повезет», - отметил Береза, высказав надежду, что у выживших хватит ума больше не возвращаться на украинскую землю.

Тем временем россияне продолжают держать в заложниках население Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров

Так, по его словам, вчера, 24 октября, из оккупированных частей 4-х областей Украины россияне выпустили в Запорожье всего 139 человек. Из них 18 жителей Мелитополя и района.

«В воскресенье вообще устроили выходной и не выпустили ни одного человека», - рассказал Федоров.

Тем временем Американский институт изучения войны сообщает, что российские войска готовятся защищать Херсон и не отходят полностью с верхней части Херсонщины, несмотря на сообщения об уходе некоторых подразделений из верхней части Херсона.

По состоянию на данный момент террористы рф не вышли полностью ни из города, ни из области.

Напомним, Иран решил помогать россии не только дронами и ракетами.

Также сообщалось, что в России взорвали железную дорогу.

Кроме того, Politeka.net писала, какой будет тактика россиян в ближайшее время.