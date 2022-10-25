Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода.

Напомним, общественный и политический деятель, Герой Украины (2000 г.) экс-нардеп и президент «Мотор Сич» Богуслаев был задержан 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Вместе с Богуслаевым задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", Богуслаев 15 октября 2000 года обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ в обмен на советский паспорт от 1979 года. Через три дня он получил паспорт гражданина России.

В Офисе президента уже рассказали, почему Богуслаева задержали только сейчас. Так, по словам советника ОП Арестовича, нужны были железобетонные доказательства.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил, что Богуслаева могут отдать россии в обмен на украинских военнопленных.

«Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", - сказал Подоляк, приведя в пример недавний обмен украинских пленных на Виктора Медведчука.

По словам Подоляка, перед отменом украинская сторона получила от Медведчука все данные.

«Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», - сообщил Подоляк.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, где сейчас Медведчук.

Также сообщалось, что опубликованы доказательства сотрудничества Богуслаева с оккупантами.

Кроме того, Politeka.net псиала, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.