В результате вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине пострадала энергосистема, которую теперь пытаются восстановить как можно быстрее.

По всей стране были введены графики отключения электроэнергии. Однако, как уже заметили многие украинцы, отключения света не всегда совпадает с указанным в графиках времени.

В «Укрэнерго» это признают. Так, по словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей. Проще говоря, облэнерго.

«Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент», - пояснил Кудрицкий в интервью РБК-Украина, добавив, что цель каждого оператора системы распределения – выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра.

То есть, если «Укрэнерго» командует о том, что в такой-то области надо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго – сделать это как можно быстрее.

«И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей», - пояснил Кудрицкий.

Добавим, тем временем в Укрэнерго сообщили о вынужденном ограничении электроэнергии для промышленных категорий потребителей по всей стране.

В Укрэнерго призывают граждан к сознательному потреблению электроэнергии и ограничению использования электроприборов в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00).

Напомним, украинцы могут получить бесплатную иномарку - Минюст разъяснил, кто имеет право.

Также сообщалось, почему газ может менять цвет на плите и как получить компенсацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Антимонопольном комитете заинтересовались рекордным скачком цен на яйца.