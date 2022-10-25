Польша готова принять новую волну украинских беженцев. Об этом заявила маршалок Сейма Польши Элжбета Витек в интервью Укринформ. По ее словам, в случае новой волны украинцев, которые будут спасаться от войны за границей, Польша предоставит им всяческую поддержку.

"Польша видит этот вызов и, как и в начале войны, способна помочь всем нуждающимся в помощи. Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", – отметила Витек.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в Украине предстоящей зимой не будет обеспечено должное энерго- и водоснабжение, а также отопление, то Европе грозит "миграционное цунами". "Ведь если в Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами", - предупредил Шмыгаль. Премьер заявил, что сейчас украинцы курсируют между Европой и Украиной. "С 24 февраля выехали более 8 млн человек, вернулись более 7 млн. Опросы показывают, что 85% наших сограждан, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно", - сказал Шмыгаль.

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