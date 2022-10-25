Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире всеукраинского телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей», - заявила Верещук.
Она также подчеркнула, что возвращение в Украину сейчас будет означать, что человек снова подвергнет себя и своих детей опасности. Верещук также пояснила, что конечно, хотела бы, чтобы весной украинцы вернулись и совместно восстанавливали Харьковщину, Херсонщину и другие украинские населенные пункты.
«Понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму нужно выжить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном», - подчеркнула Верещук.
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Напомним, тем временем в польском правительстве готовят существенные изменения к закону о помощи украинцам, бегущим от войны. Так, в 2023 году украинские беженцы будут оплачивать свое пребывание в центрах коллективного размещения в Польше. Также- обязательно регистрировать номер PESEL (идентификационный номер).
Около 80% трудоспособных беженцев нашли работу в Польше, что означает их финансовую независимость. Впрочем, значительное количество людей продолжает жить в коллективных центрах размещения.
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