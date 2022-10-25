Лесли стал жертвой ДТП – находясь за рулем своего синего BMW он врезался в стену здания, пишет Fox News.

Карьера Лесли Джордана началась еще в детстве, но прославился он благодаря ролям в сериалах "Уилл и Грейс", "Американская история ужасов", "Зовите меня Кэт".

Кроме того актер обрел славу в соцсетях – он вел видеоблоги в Instagram, TikTok и Twitter, в которых рассказывал об индустрии развлечений. Число его подписчиков в Instagram в день гибели составляло 5,8 миллиона человек.

Известно, что автомобиль актера врезался в стену здания в Голливуде около девяти утра. Смерть актера официально зарегистрировали в 9.38 утра.

«Сегодня мир определенно стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана», - сказал его агент Дэвид Шаул, отметив также мега-талант Лесли.

Отметим, что отец Лесли Джордана, майор армии США, также погиб в автокатастрофе. Тогда будущему актеру было 11 лет.

В апреле 2021 года он опубликовал свою автобиографию "Как у вас дела? Злоключения и шалости из хорошо прожитой жизни", в которой рассказал о забавных событиях, которые происходили с ним за годы успешной карьеры в Голливуде.

Трагическая гибель актера потрясла его друзей, коллег, фанатов и подписчиков. В комментариях пользователи соцсетей выражают соболезнования и благодарят за все, что он успел сделать.

«Он был самым забавным, самым милым парнем на планете и настоящим другом», «Лесли, ты был и остаешься национальным достоянием, поистине подлинным талантом, первооткрывателем и всегда ярким светом. Рай стал намного интереснее. Спасибо», «Ты всегда был самым добрым человеком в комнате, где бы ты ни был! Я знаю, что ты все еще танцуешь, поешь, улыбаешься и смеешься с нами. Я буду скучать по всему, что связано с тобой», «Покойся с миром, ты особенный человек», - пишут в комментариях друзья и почитатели таланта Лесли.

Напомним, погиб боец, который поднимал флаг над островом Змеиный.

Также сообщалось об обстоятельствах гибели военного посреди дня в Киеве.