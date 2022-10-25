В Польше начали массовые проверки беженцев из Украины. Если выясняется, что они выехали их Польши более, чем на 30 дней, таким массово отменяют выплаты денежных пособий. Об этом сообщается на польском сайте prawo.pl.

В результате после мониторинга более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат в результате длительного выезда из Польши.

На данный момент в Польше разрабатывается законопроект, позволяющий не только пограничникам, но и другим службам получить доступ к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев из Польши. Целью является стремление предотвратить случаи незаконного получения социальных пособий.

Ранее мы писали, что Польша готова принять новую волну украинских беженцев. Об этом заявила маршалок Сейма Польши Элжбета Витек в интервью Укринформ. По ее словам, в случае новой волны украинцев, которые будут спасаться от войны за границей, Польша предоставит им всяческую поддержку.

"Польша видит этот вызов и, как и в начале войны, способна помочь всем нуждающимся в помощи. Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", – отметила Витек.

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