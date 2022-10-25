Бомбоубежища начали готовить в многоэтажках Омска, который расположен в нескольких тысячах километрах от Украины, где идет война.

До этого о подобных мероприятиях в основном сообщалось из приграничных регионов россии и Москвы.

Как говорится в сообщении, новые бомбоубежища от попадания ядерной бомбы не спасут, но переждать обстрел в течение 2–3 часов в них можно.

Напомним, в Иркутске во время отрицательного взлета российского СУ-30 успешно денацифицировались и больше не смогут бомбить Украину два летчика.

Напомним также, ранее сообщалось о падении самолета на жилой дом в российском Иркутске.

Ранее российский военный самолет рухнул на жилой квартал в Ейске.

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