Бомбоубежища начали готовить в многоэтажках Омска, который расположен в нескольких тысячах километрах от Украины, где идет война.
До этого о подобных мероприятиях в основном сообщалось из приграничных регионов россии и Москвы.
Как говорится в сообщении, новые бомбоубежища от попадания ядерной бомбы не спасут, но переждать обстрел в течение 2–3 часов в них можно.
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Напомним, в Иркутске во время отрицательного взлета российского СУ-30 успешно денацифицировались и больше не смогут бомбить Украину два летчика.
Напомним также, ранее сообщалось о падении самолета на жилой дом в российском Иркутске.
Ранее российский военный самолет рухнул на жилой квартал в Ейске.
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