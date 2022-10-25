Вблизи границы с Румынией правоохранители задержали четырех военнообязанных, которые пытались скрыться за пределы Украины.

Как сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы, инцидент произошел в минувшие выходные вблизи пункта пропуска «Порубное» на украинско-румынской границе.

Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось применять оружие.

«Во время задержания пограничный наряд был вынужден произвести предупредительные выстрелы, чтобы остановить одного из прибегших к бегству мужчин. Как выяснилось впоследствии, правонарушителями оказались жители Черновицкой области, военнообязанные, которым сейчас ограничен выезд из Украины» , — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

На убегавшего от военных мужчины составил админпротокол за неповиновение требованию правоохранителя (ст. 185 КУоАП) . В Госпогранслужбе уточняют, что в течение субботы и воскресенья, 22-23 октября, черновицкие пограничники всего задержали 13 уклонистов.

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