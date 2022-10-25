Оккупанты расстреляли автомобиль местных жителей неподалеку от Олешек. Трагедия произошла вечером 24 октября. В результате преступления погибли два человека, в том числе и несовершеннолетний парень.
Об этом рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук.
«В машине, которую расстреляли оккупанты, ехала семья. Это произошло около 18:00, то есть комендантского часа еще не было. Что именно хотели от семьи захватчики — неизвестно», — говорит Евгений.
По словам городского головы, отец с 14-летним сыном и 5-летней дочерью ехал к родственникам в село Саги. На перекрестке вблизи села Нечаево, где раньше находился вражеский блокпост, стояло несколько боевиков. Они попытались остановить автомобиль.
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«Кажется, водитель просто не понял или не увидел этого. Он продолжил свое движение, и военные открыли огонь по автомобилю», — говорит Евгений Рыщук.
14-летний сын водителя погиб на месте. Мужчину успели доставить в больницу, но он скончался на операционном столе. Девочка, также находившаяся в автомобиле, получила парение в руку — ей оторвало пальчик.
Я знаю, что еще сегодня в обед девочке делали операцию. Насколько там серьезно, пока рано говорить», – говорит городской голова.
О трагедии Евгений Рыщук узнал от местных жителей. К тому же, говорит мужчина, видел сообщения в террористических соцсетях о том, что «украинская ДРГ» устроила засаду и напала на гражданское авто. Теперь же становится понятно, что таким образом оккупанты пытаются избежать ответственности.
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