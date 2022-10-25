Оккупанты расстреляли автомобиль местных жителей неподалеку от Олешек. Трагедия произошла вечером 24 октября. В результате преступления погибли два человека, в том числе и несовершеннолетний парень.

Об этом рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук.

«В машине, которую расстреляли оккупанты, ехала семья. Это произошло около 18:00, то есть комендантского часа еще не было. Что именно хотели от семьи захватчики — неизвестно», — говорит Евгений.

По словам городского головы, отец с 14-летним сыном и 5-летней дочерью ехал к родственникам в село Саги. На перекрестке вблизи села Нечаево, где раньше находился вражеский блокпост, стояло несколько боевиков. Они попытались остановить автомобиль.

«Кажется, водитель просто не понял или не увидел этого. Он продолжил свое движение, и военные открыли огонь по автомобилю», — говорит Евгений Рыщук.

14-летний сын водителя погиб на месте. Мужчину успели доставить в больницу, но он скончался на операционном столе. Девочка, также находившаяся в автомобиле, получила парение в руку — ей оторвало пальчик.

Я знаю, что еще сегодня в обед девочке делали операцию. Насколько там серьезно, пока рано говорить», – говорит городской голова.

О трагедии Евгений Рыщук узнал от местных жителей. К тому же, говорит мужчина, видел сообщения в террористических соцсетях о том, что «украинская ДРГ» устроила засаду и напала на гражданское авто. Теперь же становится понятно, что таким образом оккупанты пытаются избежать ответственности.

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