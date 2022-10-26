В момент атаки с ним в машине также находился один из командиров организации «Басидж» Джавад Ких, сообщает иранское агентство Tasnim. Он также не выжил.

Известно, что нападение произошло днем в иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан.

Журналисты подчрекивают, что инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР и другими иранскими силами безопасности протестующих в Захедане, которые присоединились к общенациональным антиправительственным протестам. Напомним, они были спровоцированы смертью под стражей 22-летней девушки Махсы Амини.

Убитые в том числе отвечали за поставку и инструктаж иранских дронов-камикадзе российской федерации.

Украинские пользователи Сети тут же предположили, что за загадочным убийством стоит Израиль:

«Израиль не словом, а делом», «Иранские ребята захотели подзаработать , продав путину дроны. Так вот незадача - русские и сам Путин настолько ядовитый, что контакт стал смертельным , круче цианистого калия», «Помощь от Израиля подъехала?», «ВСУ, конечно, таким киборгам и иранские генералы не помеха, но все равно думаю, что Моссад постарался», «Моссад?».

Напомним, ранее стало известно, что Иран может передать россии новый вид дронов Meraj-521.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Эти дроны в Иране презентовали 19 октября.

"Вопрос только в том, какое количество этих дронов есть у Ирана, какие они готовы отдать Москве, или тех же баллистических ракет", – сказал сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Дальность действия Meraj-521 – 5 км, он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 кг. Дрон запускается с небольших пусковых установок, оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета.

Также сообщалось, что Иран решил помочь россии не только дронами и ракетами.

Кроме того, Politeka.net писала, какие еще населенные пункты освободили ВСУ.

Также напомним, что может измениться в ближайшее время и какой будет тактика оккупантов.