Как пишет Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, в конце сентября жители Глебовки сообщили о внезапном исчезновении двух работников 40 и 50 лет.

Их последний работодатель убеждал полицию, что мужчины уехали на заработки в другую область. Однако правоохранители не прекращали поиски.

В конце концов, тела пропавших без вести мужчин нашли в яме того же хозяина.

«Как оказалось, во время последнего ужина между 42-летним мужчиной и погибшими возник конфликт, он забил оппонентов до смерти, выкопал двухметровую могилу, сбросил туда тела и завалил бетоном», - рассказал Небитов.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области продолжают находить тела жертв российских оккупантов. Так, на днях тело убитого агрессорами мирного жителя обнаружили вблизи поселка Немешаево.

Останки несчастного обнаружили в лесу местные жители. Установлено, что мужчина погиб как раз во время оккупации Бучанского района.

«Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик», - рассказали в полиции, разыскивая родных убитого мужчины.

Напомним, в Киеве посреди дня убили военного.

Также сообщалось о жутком преступлении в Одессе.

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