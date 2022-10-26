Война в Украине сейчас находится на третьем этапе, то есть постепенном освобождении оккупированных территорий.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News .

Министр подчеркнул, что ВСУ контролируют в Херсоне все мосты, поэтому у врага не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации в Харьковской области.

Фактически российская армия оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Также Резников не верит, что оккупанты смогут вести уличные бои.

«Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это сделали в Изюме», – пояснил министр.

Добавим, ранее стало известно, что если Россия подорвет Каховскую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Придется подождать и посмотреть, но если они все же подорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды», – сказал Данилов.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.