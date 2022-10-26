Контрнаступление украинских защитников действительно замедлилось, и этому есть объективные причины.

А именно погодные условия. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News . Однако, по его словам, ВСУ все равно продвигаются километр за километром.

"Просто сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, контрнаступление немного замедлилось. Но мы используем тактику освобождения наших населенных пунктов шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", – сказал министр.

Добавим, согласно официальным данным, ВСУ уже освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов.

На освободившихся территориях проходят стабилизационные мероприятия. В деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек. В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупреждал, что зимой на фронте будут «проблемы физико-географические».

«Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкой, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей», – заявлял Буданов.

Напомним, Резников также сообщил о третьем этапе войны.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России взорвали железную дорогу.