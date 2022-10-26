Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, вражеская приспешница была задержана в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.
Кроме того, что она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила местную «почту», женщина еще и обворовала одно из городских отделений «Укрпочты».
Деньги, а это почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия, коллаборантка передала оккупантам.
«Предательницей оказалась бывшая работница регионального подразделения почтовой связи. Женщина формировала подконтрольную рф почтовую сеть в Балаклее и Изюме», - рассказали в СБУ.
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Также женщина планировала получить от экс-коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и баз данных абонентов и призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс рф госимущество «Укрпочты».
После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но была разоблачена сотрудниками СБУ. Ей сообщили о подозрении.
Добавим, что, судя по фото, встречать СБУ коллаборантка решила в свитере с желто-голубыми цветами.
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