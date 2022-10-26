Украинка, возглавлявшая оккупационную «роспочту» на Харьковщине, теперь будет отвечать за свои поступки перед законом.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, вражеская приспешница была задержана в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.

Кроме того, что она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила местную «почту», женщина еще и обворовала одно из городских отделений «Укрпочты».

Деньги, а это почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия, коллаборантка передала оккупантам.

«Предательницей оказалась бывшая работница регионального подразделения почтовой связи. Женщина формировала подконтрольную рф почтовую сеть в Балаклее и Изюме», - рассказали в СБУ.

Также женщина планировала получить от экс-коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и баз данных абонентов и призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс рф госимущество «Укрпочты».

После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но была разоблачена сотрудниками СБУ. Ей сообщили о подозрении.

Добавим, что, судя по фото, встречать СБУ коллаборантка решила в свитере с желто-голубыми цветами.

Напомним, предателя-Героя Украины Богуслаева могут отдать россии, но с условием.

Ранее в украинской разведке рассказали, где сейчас Медведчук.

Также сообщалось, что опубликованы доказательства сотрудничества Богуслаева с оккупантами.