Поскольку Россия слабеет лидер Китая Си Цзиньпин может отказаться от Тайваня, чтобы захватить восток рф.

Об этом, анализируя политическую и военную ситуацию в Китае после съезда КПК, пишет журнал Forbes.

Так, отмечается, что плохо скрываемое презрение Пекина к слабеющей день ото дня Москве нарастает. А из-за того, что Путин ослабил защиту азиатской части России, перебросив оттуда войска в Украину, территория, прилегающая к Китаю, фактически открыта для атаки.

Таким образом военную операцию Китая по захвату части РФ аналитик Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань.

«Вместо того, чтобы сражаться, Китай захватывает. И, поскольку обычные российские силы оккупируют территорию Украины, лучший стратегический результат будет достигнут при наступлении на север, вдоль 2615-мильной границы Китая с Россией, и захвате территории там», - отмечает автор публикации.

Так, подчеркивается, что основания для конфликта глубоки: страны ссорились и боролись из-за своей общей границы на протяжении столетий, в то время как «официальное» соглашение, как оно есть, было принято только в 2008 году.

«Китай может легко отменить действующие соглашения и потребовать, чтобы Россия вернула Владивосток, а также около 23 000 квадратных миль бывшей китайской территории, которой Россия владела с 1860 года», - предполагает Forbes, добавляя, что Китай по-прежнему лелеет обиды.

К наступление на север Пекин может подтолкнуть и большой демографический дисбаланс между Китаем и исчезающим Дальним Востоком России.

«Поскольку военная репутация России подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать припасы у Ирана и разношерстной группы бывших советских республик, в обычном российском арсенале мало что осталось для сдерживания китайской военной агрессии», - убежден автор статьи.

Добавим, что комментируя этот сценарий развития событий, российский журналист и публицист Александр Невзоров назвал его реалистичным.

«Если завтра Китай, если завтра …..война» А «Форбс» ведь описывает абсолютно реалистичный сценарий. Армия россии лежит в украинских полях. Мифы о военной мощи, экономике, разумности, праве, культуре и пр. похоронены там же. Если завтра Китаю вздумается провести свои «референдумы по присоединению к себе земель» на всех территориях от Благовещенска до Красноярска, то кремлю будет нечем ему возразить…», - уверен Невзоров.

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