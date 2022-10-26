Лидер Кремля пытается отвлечь россиян от очевидного - он терпит крах на поле боя и не может достичь даже урезанных целей своего вторжения.

Как пишет издание CNN, Путин отчаянно тянет время, надеясь, что политические часы и наступление зимы в Европе истощат волю и энергию западных держав.

Издание считает, что именно эта зима может решить, кто победит в "самом титаническом столкновении сил в Европе со времен Второй мировой войны".

Отмечается, что способность Запада поставлять оружие ВСУ зависит от множества факторов – от наличия критически важных и доступных энергоносителей на будущую зиму до желания их народа с часто противоречивыми приоритетами. Издание отмечает, что Путин сделал главную ставку на то, чтобы рассредоточить европейские силы и лишить их способности договориться о чем-то существенном. В результате между европейскими странами продолжаются разногласия.

«Эти разногласия — часть самой заветной мечты Путина», - подчеркивается в публикации, в которой также напоминают о расхождении во мнениях по многим вопросам не только в Германии, но и во Франции.

Расшатывать ситуацию пытаются и в Вашингтоне.

«У Путина есть все стимулы затягивать конфликт как можно дольше, чтобы дать возможность многим из этих сил на Западе вступить в действие. Долгая холодная зима в Европе, постоянная инфляция и более высокие процентные ставки приводят к рецессии в обеих воюющих странах. В то же время странам по обе стороны Атлантики может стать не до финансовой и военной поддержкой Украины», - опасаются в издании.

В то же время, Запад усиливает давление на россию, что дает свои результаты. Например, российское производство гиперзвуковых ракет почти прекратилось, а страна вернулась в «оборонные запасы советских времен».

Также известно о попытках контрабандно ввезти высокотехнологичное оборудование в россию в нарушение санкций. Эти действия, отмечает CNN, указывают на растущее отчаяние рф в получении доступа к необходимым компонентам для производства высокотехнологичного оружия.

«Объявленное Путиным военное положение на украинских территориях, которые россия теперь лишь частично контролирует, нападения на гражданские объекты в глубине Украины и новый, жесткий командующий в Украине, генерал Сергей Суровикин, которого коллеги прозвали "генералом Армагеддоном" — все это говорит о растущем разочаровании, граничащем со страхом, что россияне начнут замечать то, что давно было очевидным: Путин проиграет», - резюмирует CNN, призывая западных сторонников не останавливаться в помощи для Украины.

Напомним, министр обороны Украины сообщил о третьем этапе войны.

Также стала известна реальная причина более медленного продвижения ВСУ на юге.

Кроме того, Politeka.net писала, что Китай вместа Тайваня может атаковать россию.