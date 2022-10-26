Кардиохирург находился на фронте и занимался эвакуацией раненых солдат ВСУ, когда его убили захватчики из рф.
О смерти украинского героя сообщил в Facebook его близкий друг Александр Лосинский. Он рассказал, что Дмитрия не стало, когда он выносил раненого с поля боя.
"Сегодня ночью на линии фронта погиб врач от бога, капитан сборной Украины по американскому футболу и мой друг "Волшебный Доктор" Дмитрий Николаевич Сербин. Погиб выполняя свой гражданский и врачебный долг: вынося раненого с поля боя. Еще одна несправедливость этой войны: перемалывая худших из них, мы безвозвратно теряем лучших из нас…", – написал Александр.
Ранее сообщалось, что в борьбе за Украину с российскими захватчиками погиб учитель начальных классов из Львова.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления образования во Львовском городском совете Андрей Закалюк.
Герой погиб на фронте в четверг, 20 октября.
Александр Коберник служил на должности старшего боевого медика. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он отправился на войну.
"Глубоко скучаем вместе с его женой, тоже учителем, Еленой Коберник и лицеем "Просвіта". Вечная память нашему Герою!" – написал Закалюк.
Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.
Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.