В ночь на 25 октября на фронте погиб талантливый врач Дмитрий Сербин.

Кардиохирург находился на фронте и занимался эвакуацией раненых солдат ВСУ, когда его убили захватчики из рф.

О смерти украинского героя сообщил в Facebook его близкий друг Александр Лосинский. Он рассказал, что Дмитрия не стало, когда он выносил раненого с поля боя.

"Сегодня ночью на линии фронта погиб врач от бога, капитан сборной Украины по американскому футболу и мой друг "Волшебный Доктор" Дмитрий Николаевич Сербин. Погиб выполняя свой гражданский и врачебный долг: вынося раненого с поля боя. Еще одна несправедливость этой войны: перемалывая худших из них, мы безвозвратно теряем лучших из нас…", – написал Александр.

Ранее сообщалось, что в борьбе за Украину с российскими захватчиками погиб учитель начальных классов из Львова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления образования во Львовском городском совете Андрей Закалюк.

Герой погиб на фронте в четверг, 20 октября.

Александр Коберник служил на должности старшего боевого медика. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины он отправился на войну.

"Глубоко скучаем вместе с его женой, тоже учителем, Еленой Коберник и лицеем "Просвіта". Вечная память нашему Герою!" – написал Закалюк.

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