Экипаж большого американского авианосца USS George H. W. Bush (CVN-77), который находится в европейских водах, заявил о готовности вступить в бой с Россией, в случае необходимости.
Но при этом утверждается, что миссия корабля состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации, сообщает Sky News.
Авианосец США "Джордж Буш-старший", на борту которого находится более 70 самолетов, вертолетов и прочей авиационной техники, помогает в испытаниях оборонных возможностей НАТО. Но на фоне вторжения российских войск в Украину такая задача может превратиться в реальную.
За несколько последних дней истребители F-18 поднимались с авианосца и летели в направлении южной части Европы, Литвы и Польши, поблизости с российской границей. Самолеты НАТО участвовали в совместной патрульной миссии вместе с боевыми самолетами стран-союзников и военными кораблями.
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Командир авианосной группы сказал в интервью журналистам, что его подопечные "готовы к любой миссии" и в этом его послание России.
"Мы хотим мира, все этого хотят", — сказал контр-адмирал Ден Велес.
"Хотим, чтобы война закончилась, чтобы вернулась стабильность, чтобы Европа была мирной и стабильной, но мы готовы", — пояснил он.
По его словам, корабль, ударная группировка и союзники готовы ко всему и ежедневно это демонстрируют.
Напомним, Иран решил помогать россии не только дронами и ракетами.
Также сообщалось, что в России взорвали железную дорогу.
Кроме того, Politeka.net писала, какой будет тактика россиян в ближайшее время.