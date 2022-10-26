На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной главы кремлевской партии "единая россия" Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По его данным, инцидент произошел в ночь на среду, 26 октября.

К зданию подошел неизвестный, бросивший в одно из окон коктейль Молотова, после чего скрылся с места происшествия. Его личность и мотивы пока не известны.

Вспыхнувший пожар еще до приезда сотрудников МЧС погасил охранник.

Напомним, ранее сообщалось о падении самолета на жилой дом в российском Иркутске.

Ранее российский военный самолет рухнул на жилой квартал в Ейске.

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