Россияне показали фото подготовки украинской грязной бомбы.

Но, как сообщает издание ГРУНТ, есть нюанс. На самом деле, это фото радиоактивных отходов, которое они украли в Словении.

"МИД рф в твиттере горячо обосновывало, что украинская организация получила заказ на изготовление грязных бомб.

На это сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году.

Новый день — новая ложь от русни, которую развенчивают в считанные секунды", - отметили в Грунте.

Напомним, министр обороны Украины сообщил о третьем этапе войны.

Также стала известна реальная причина более медленного продвижения ВСУ на юге.

Кроме того, Politeka.net писала, что Китай вместа Тайваня может атаковать россию.