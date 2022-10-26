Россияне показали фото подготовки украинской грязной бомбы.
Но, как сообщает издание ГРУНТ, есть нюанс. На самом деле, это фото радиоактивных отходов, которое они украли в Словении.
"МИД рф в твиттере горячо обосновывало, что украинская организация получила заказ на изготовление грязных бомб.
На это сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году.
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